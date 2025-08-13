Onuachu kaldığı yerden...

TRABZONSPOR'DA 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk maçında takımına 3 puanı getiren isim oldu. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanlı başlangıç yapan Karadeniz ekibi, eski golcüsüyle güldü. Southampton'dan bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra takımında rakip fileleri havalandırdı.

En son Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs 2024'te Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen maçta forma giyerek 1 gol atan Nijeryalı futbolcu, bir sezon aradan sonra çıktığı ilk maçta da gol kaydetmeyi başardı. Onuachu, Trabzonspor formasıyla 26. resmi karşılaşmasında 18. golüne de imza attı. 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, 26. resmi maçta 18 gole ulaştı.