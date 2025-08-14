Arda Güler yine manşette

REAL Madrid'in WSG Tirol'ü 4-0 yendiği maçta milli yıldızımız Arda Güler performansı ile övgü aldı. Genç oyuncu ilk 11'de başladığı maçta bir asist yaparken iki topu ise direkten döndü. Arda'nın performansı İspanya basınında gündem oldu. Maça damga vuran milli yıldız övgülerle manşetlere taşındı. İspanyol gazetesi AS, Arda ve Mbappe için "Alonso'nun büyücüleri." başlığını atarak ikilinin resmini kullandı. Marca ise "Arda ile Mbappe iş birliği sevindirici. Bu birliktelik keyifli olacak." ifadelerini kullandı. 85 kez topla buluşan Arda, 4 kilit pas vererek yüzde 92 isabetli pas oranı ile oynadı.