Denizli IY Güreller’de Sert iddialı konuştu

DENİZLİ İdmanyurdu Gürellerspor, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi Afyon'da gerçekleştirdiği kampı tamamladı. Kırmızı beyazlıların teknik direktörü Özcan Sert, kamp sürecini değerlendirdi. Sert, bu sezon uygulanan kontenjan değişikliği nedeniyle kadronun sıfırdan oluşturulduğunu belirterek, "Afyon kampının ilk etabı sonunda 18 yeni transfer ve altyapımızdan kazandırdığımız 4 Denizlili genç oyuncu ile toplam 22 kişilik bir kadroya ulaştık. Eksik olan 3-4 mevki için transfer çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, takımımızı ligin hem oyun hem de fiziksel anlamda standartların üstünde bir seviyeye getirmek. Afyon kampı bu hedefe giden yolda önemli bir adım oldu. Allah'a şükür kamp sürecinde ciddi bir sakatlık yaşanmadı ve çalışmalarımız verimli şekilde tamamlandı" ifadelerini kullandı.