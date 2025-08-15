UEFA’dan pankartlı mesaj

UEFA'NIN, Paris Saint- Germain (PSG)-Tottenham maçı öncesinde seremonide (Çocukları öldürmeyi durdurun/Sivilleri öldürmeyi durdurun) yazılı pankart açması dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda UEFA'nın İsrail saldırılarında ve ablukasında çocukların hem saldırılarda hem de açlıktan öldüğü Gazze'yi işaret ettiği yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise UEFA'ya İsrail'in adını anmadan bu eylemi düzenlediği için tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe de UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord maçından önce sahaya üzerinde 'Stop crimes against humanity' (İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun) ve 'United voices can shake the silence' (Bir araya gelen sesler sessizliği yıkabilir) yazan siyah tişörtlerle çıkmıştı.