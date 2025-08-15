Uşakspor’da kampın ikinci etabı başlıyor

NESİNE 3. Lig'de mücadele eden ve yeni sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabı olan Afyonkarahisar kampını tamamlayan Uşakspor'da ikinci etap kamp dönemi başlıyor. 30 Temmuz'da başlayan ilk kamp dönemi, yüksek tempolu idmanların ardından son bulmuş ve takıma 3 gün izin verilmişti. Takımın performansından memnun olduklarını ifade eden teknik heyet, oyuncuların fiziksel dayanıklılık ve uyum sürecinde önemli aşama kaydettiğini belirtti. Uşakspor kafilesi verilen 3 günlük aranın ardından tekrar bir araya gelerek ikinci etap kamp programı çalışmalarına başladı.