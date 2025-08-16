Altay’da ilk genel kurul öncesi sessizlik hakim

Nesine 3. Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da bugün yapılacak ilk genel kurul öncesi sessizlik hakim. İzmir temsilcisinde yeni yönetimin belirlenmesi için yapılacak seçimin ilk toplantısında çoğunluk sağlanması beklenmiyor. Siyah-beyazlılarda yeni yönetimin 23 Ağustos'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacak kongrede göreve gelmesi bekleniyor. Başkan Yüksel Gürüz'ün görevi bırakmaya hazırlandığı Altay'da imza yetkisi olmadan yönetimi devralan Sinan Kanlı, adli bir olaya karışması nedeniyle başkan adayı olamayacak. Kanlı'nın desteğiyle başkanlık koltuğuna oturacak isim de henüz açıklanmadı.