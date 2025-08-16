Aydın’ın başvuru parası son gün bulundu

Geçtiğimiz sezon Aydın Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Aydınspor, dün saat 17.00'ye kadar ödemesi gereken 500 Bin TL'lik lige katılım bedelini düzenlenen yardım kampanyası sayesinde 4 saat içerisinde topladı. Siyah-beyazlılar, gerekli ödemeyi yapamaması halinde bir alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu kritik günde Aydın'ın dört bir yanından gelen destekle birlikte Ege'nin köklü kulübü derin bir nefes aldı. Sosyal medyadan duyuru ile Aydınspor için yardım kampanyası başlatıldı. Bir bağışçının 120 bin TL, bir diğer bağışçının ise 100 bin TL'lik desteğinin ardından Taraftar Grubu Asi Kankalar'ın organize ettiği kampanyada 4 saat içerisinde hedefe ulaşıldı ve 500 Bin TL'lik lige katılım bedeli ödendi.