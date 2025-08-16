Ayvalık’ta Kurtuluş Maratonu heyecanı

Balıkesir'in turizm merkezi Ayvalık ilçesi, Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'na üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle; Balıkesir BŞB ve Ayvalık Bld. ev sahipliğinde, Setur Marinas Ayvalık'ın ana sponsorluğunda 13 Eylül tarihinde gerçekleşecek etkinliğe 30 ülkeden 1500'ün üzerinde sporcunun katılması bekleniyor. Bu yıl Sedoxy Sports organizasyonuyla düzenlenecek maratonda 21 KM yarı maraton, 10 KM ve 5 KM parkurları yer alacak. Etkinlik direktörü Onur Şentürk, "Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'nu 3. kez düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle önemli bir organizasyonu Ayvalık'a kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.