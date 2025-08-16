Bodrum FK’da Emrecan iddiası

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bodrum FK'nın, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam eden genç savunmacının, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği iddia ediliyor. Bodrum yönetiminin Beşiktaş'la kiralık transfer için temas kurduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren Emrecan, ligde 4 maçta forma giydi. Devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da ise 7 lig maçında süre aldı. Toplamda 11 resmi karşılaşmada görev yapan genç savunmacı, sakatlıklar ve teknik tercihlerin de etkisiyle istikrarlı bir şekilde sahada kalamadı.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Emrecan'ın "sürekli oynayabileceğim bir takımda olmak istiyorum" düşüncesini yönetime ilettiği öne sürülüyor. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emrecan, 2019'da İstanbulspor'a transfer olmuştu. Buradaki başarılı performans, 2022 yazında Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyahbeyazlılar, genç savunmacıyı 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ancak Beşiktaş formasıyla beklenen düzeyde süre alamayan oyuncu, Antalyaspor'da kiralık olarak şans aradı. Yeşil-beyazlılar istikrarı seçti Bodrum FK, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giyen kadrosunu büyük ölçüde korudu. Ege ekibi, ligin ilk haftasında Pendik karşısına geçtiğimiz yılın kadrosuyla çıktı. Kalede Sousa görev alırken, savunmada Ajeti, Ali ve Cenk'in yanında geçen sezon Batman Petrolspor'a kiralık verilen Imeri forma giydi. Orta sahada Ahmet ve Fredy yer alırken hücumda Brazao, Gökdeniz ve Dimitrov şans buldu. İlk 11'deki tek yeni ismin Ali Habeşoğlu olması dikkat çekti.

MUĞLA TEMSİLCİSİ SİVASSPOR'A BİLENİYOR

Bodrum FK, hafta sonu oynayacağı Sivasspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Muğla ekibi, sezonun ilk üç puanını almak için çalışmalarını yüksek tempoda sürdürüyor. Teknik direktör Burhan Eşer, antrenmanlarda hem fiziksel hem de taktiksel olarak oyuncularını maça hazırlarken, takımın motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak için özel toplantılar yapıyor. Futbolcuların idmanlardaki hırsı ve istekli görüntüsü, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Bodrum FK cephesinde hedefin gurbette iddialı bir performans sergileyerek galibiyet olduğu belirtildi.