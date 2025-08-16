Bucaspor 1928’de taraftarlar tepkili

NESİNE 2'nci Lig'de takımların yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, İzmir ekibi Bucaspor 1928'deki belirsizlik ise sürüyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonki kadrosunda yer alan önemli oyuncular birer birer yuvadan uçuyor. Son olarak 23 yaşındaki stoper Emre Erdem, Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile anlaştı. Rize doğumlu ve 1,83 metre boyundaki genç savunmacı 2021 yılından bu yana Bucaspor 1928 kadrosunda yer alıyordu. Bucasporlu taraftarlar ise sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Yönetimi eleştiren sarı-lacivertliler, "Takımda futbolcu kalmadı", "Bu gidişle 2. Lig'de kalmak bile zor" şeklinde yorumlar yaptı.