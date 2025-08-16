Potanın Perileri 1 basamak yükseldi

AMilli Kadın Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtasal kupa turnuvalarının sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı. FIBA Amerika Kupası'nı kazanan ABD zirvedeki yerini korurken, Avustralya ikinci, Fransa da üçüncülüğünü sürdürdü. Sıralamada arka arkaya FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (Euro- Basket) şampiyonluğu yaşayan Belçika, İspanya'nın önüne geçti ve beşinciliğe yerleşti. Türkiye ise 1 basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı. Potanın Perileri 5 basamak gerileyen Macaristan'ın yerini kaptı.