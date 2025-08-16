Romulo resmen Leipzig’de

Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo, Avrupa'nın dev kulüplerinden RB Leipzig'e transfer oldu. Almanya Bundesliga ekibi ile 2030 yılına kadar geçerli uzun süreli bir sözleşmeye imza atan Brezilyalı forvet, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği üstün performansla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Geçtiğimiz sezon Göz-Göz ile 33 resmi karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki forvet, 17 gol ve 10 asistlik istatistiğe ulaşarak hücumda Süper Lig'deki en önemli isimlerden biri olmuştu. Özellikle taraftarların hafızasında yer eden kritik golleri ve maç kazandıran performansları, Romulo'yu İzmir ekibinin son yıllardaki en değerli transferlerinden biri haline getirdi.

YENİ SAYFA AÇTIM

Romulo, Göztepe ile ilgili "Bana inandığı için Göztepe'ye çok teşekkür etmem gerekiyor. Taraftarlarıma başından beri verdikleri destek için teşekkür ederim. Kariyerimin en iyi anlarını Göztepe ile yaşadım" derken Leipzig için de "Bundesliga, dünyanın en güçlü ve en heyecan verici liglerinden biri. Burada kendimi en üst seviyede kanıtlamak istiyorum. Transferimle birlikte kariyerimde yeni bir sayfa açtım. Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak başarıya ulaşmamız için elimden gelen her şeyi yapacağım. Aynı zamanda şehri ve taraftarları tanımayı, Leipzig ailesinin bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.