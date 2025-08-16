Tammy isabet

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham durdurulamıyor. Sezon başında kadroya katılan İngiliz golcü, St. Patrick's karşısında 49. dakikada fileleri havalandırarak takımına 2-2'lik beraberliği getirdi. Bu golle birlikte siyahbeyazlı formayla 5. kez gol sevinci yaşayan Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda S.Donetsk'e 1, St. Patrick's ile deplasmandaki ilk maçta ise 3 gol atmıştı. Mücadeleye 11'de başlayan Abraham, 63. dakikada yerini Mustafa'ya bıraktı. Şimdiden taraftarların sevgilisi olan oyuncu takımın en etkili isimlerinden biri olarak göze çarpıyor.

HAKEMLER AÇIKLANDI

BU arada Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ilk maçta Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. İki ekip arasında 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesini ise Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Danimarka'dan Aydın Uslu yapacak.

DURUMU BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta St.Patrick's maçında Abraham yerine 64. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakikaka sonra sakatlanarak çıkan Mustafa Hekimoğlu için açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada genç oyuncunun sol uyluk üst adelesinde kas tendon bileşkesinin içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanıldığı belirtildi.