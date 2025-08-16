Trabzonspor atakta

Trabzonspor orta saha transferi için harekete geçti. Bordo-mavililer, orta saha transferi için Bastia forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Christ Inao Oulai'yi gündemine aldı ve genç futbolcunun transferi için harekete geçti. L'Equipe'te yer alan habere göre, Trabzonspor, genç futbolcunun transferi için Bastia'ya 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Bastia, Oulai için Trabzonspor'dan gelen bu teklie henüz cevap vermedi. 19 yaşındaki genç futbolcunun kulübü Bastia ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bastia'da geçen sezon 24 maçta süre bulan Christ Inao Oulai, 1 kez gol sevinci yaşadı.