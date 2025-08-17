Bodrum Futbol Sivas önünde

Birinci Lig'in ilk haftasında evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü bugün deplasmanda Sivasspor'un rakibi olacak. 4 Eylül Stadı'nda Furkan Aksuoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Futbolculuk döneminde uzun yıllar formasını giydiği eski takımına rakip olacak teknik direktör Burhan Eşer, zorlu Sivasspor deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını dile getirdi. Geçen sezon Bodrum FK ile Süper Lig'den küme düşme üzüntüsünü yaşayan Sivasspor ilk maçında deplasmanda Erzurumspor'a 2-0 kaybetti. Geçen sezon Bodrum FK, Süper Lig'de Sivasspor'u evinde 2-0 yenerken, Sivas'taki mücadele ise golsüz berberlikle sona ermişti. Yeşil-beyazlı Muğla ekibinde kritik karşılaşma öncesi sakat oyuncu bulunmuyor.