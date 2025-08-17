Ederson hamlesi

Süper Lig'de Gaziantep FK'nın ardından Karagümrük'ü de yenerek sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, bir dünya yıldızına daha imza attırmaya hazırlanıyor. Yas döneminde Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi iki dünya starını renklerine bağlayan Aslan, 1 numara eksiğini de gidermek için düğmeye bastı. Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk, kaleci ve savunma takviyesi isteğini yineledi. Buruk'un açıklamalarının ardından harekete geçen yönetim, listesinde ilk sırada yer alan Manchester City'nin eldiveni Ederson için ilk resmi teklifini yaptı.

DONNARUMMA'YA BAĞLI

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız futbolcu için Premier Lig ekibine yaklaşık 10 milyon Euro değerinde bir öneri sundu. Ancak İngiliz ekibi, oyuncu için daha yüksek bir bonservis talep ediyor. City cephesi henüz teklife olumlu yanıt vermezken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca İngiliz temsilcisi olası bir Ederson ayrılığına karşılık kalede takviye planlarını da sürdürüyor. Paris Saint-Germain'den ayrılan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın İngiliz devine yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, bu transferin gerçekleşmesi Ederson'un sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalini güçlendirecek.

ASLAN EL SIKIŞTI

Galatasaray uzun süredir temasta olduğu Brezilyalı 31 yaşındaki Ederson ile prensip anlaşmasına vardı. Avrupa'nın birçok kulübünden teklif alan Sambacı Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım avantajı nedeniyle Aslan'ı tercih etti. Başarılı file bekçisi, kulübü City ile G.Saray arasındaki maddi pürüzlerin giderilmesini bekliyor.

GUARDİOLA AÇIK KAPI BIRAKTI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bugünkü Wolverhampton maçı öncesinde Ederson'un transfer durumunu değerlendirdi. Guardiola, "Buradaki tüm oyuncular bizim oyuncularımız ve onları istiyorum. Transfer dönemi kapanmadan önce ne olacağını kimse bilmiyor" derken "Yeni sezonda 1 numaranız kim?" sorusuna ise "Şu anda Ederson" yanıtını verdi