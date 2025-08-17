Merkezefendi Roberts’ı kaptı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Bld Basket, uzun rotasyonuna 26 yaşındaki pivot Josh Roberts'ı ekledi. Son olarak Aris forması giyen Roberts, Yunanistan Ligi'nde 5.4 sayı ve 5.2 ribaund, BKT EuroCup'ta ise 6.3 sayı ve 5.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı. ABD Manhattan'dan mezun olan Roberts, kariyerine Avustralya'da başladı. Sonrasında Yeni Zelanda'ya geçen Josh, burada maç başına 13 sayı 13.2 ribaund ortalamaları yakalayarak lig birincisi oldu.

SEZON PLANLAMASI YAPILDI

Öte yandan Ege ekibi yeni sezon öncesi bir planlama toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmeye kulübün ana sponsoru Yusuf Karataş, Başkan Veli Deveciler, Genel Menajer Evren Yenice ve Başantrenör Zafer Aktaş katıldı. Transfer çalışmaları, kamp programı, takım yapılanması ve sezon hedefleri masaya yatırıldı. Kulüp Başkanı Deveciler, "Artık hedef büyütme zamanı. Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için titizlikle çalışıyoruz. Teknik ekibimiz ve yönetimimizle tam bir uyum içerisindeyiz. Yeni sezonda sahada savaşan, formanın hakkını veren bir Yukatel Merkezefendi Belediyesi izlettirmek istiyoruz" dedi. Kulübün sponsoru Karataş ise "Tüm enerjimizi kulübümüzü daha yukarı taşımaya odakladık" diye konuştu.