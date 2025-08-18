Kılıçsoy attı Cagliari turladı

BEŞİKTAŞ'TAN İtalyan Serie A temsilcisi Cagliari'ye transfer olan genç milli forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy, yeni kulübü sezona harika bir başlangıç yaptı. İtalya Kupası Birinci Tur mücadelesinde Cagliari sahasında Virtus Entella takımı ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadelenin 45. dakikasında Roberto Piccoli'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Cagliari'de Yerry Mina karşılaşmanın 85. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı. Virtus Entella ise 86'da Alessandro Deiola'nın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Penaltılara giden maçtı Cagliari 6-5 kazanarak turladı. İkinci yarıda oyuna giren ve bir topu direkten dönen Semih Kılıçsoy, seri penaltı atışlarında da 1 gol kaydetti.