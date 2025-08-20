Manisa’da Taşkın eski öğrencisi Yasin’i istiyor

TRENDYOL 1. Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Manisa FK, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın'ın Menemen FK'dan eski öğrencisi olan 33 yaşındaki deneyimli sol bek Yasin Güreler'i kadrosuna katmak için son aşamaya geldi. Ege temsilcisi, Christophe Herelle, Bora Aydınlık, Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye'yi kadrosuna dahil etmişti.

AĞIR SAKATLIK YAŞADI

2 Temmuz 1991 İzmir doğumlu Yasin Güreler, kariyerine 2011'de Menemenspor'da başladı. Sol bekte görev yapan Yasin burada 7 yıl boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti ve takımıyla 2. Lig'e yükselme başarısı yaşadı. 2018'de Hatayspor'a transfer olan oyuncu 2019-20 sezonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselme sevincini tattı. Ardından Tuzlaspor'a geçen oyuncu, 2021'de Ankaragücü'ne imza attı ve burada da 2021-22 sezonunda 1. Lig şampiyonluğu kazanarak bir kez daha Süper Lig'e yükseldi. Son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen ve geçen sezonun 7. haftasında Keçiörengücü maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan 33 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.