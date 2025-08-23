Serdar Dursun Başkent’e doğru

İRAN Ligi takımlarından Persepolis ile yollarını ayıran Serdar Dursun, 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor. Serdar Dursun, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği ile el sıkıştı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, başkent ekibi ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun, bu takımda çıktığı 15 mücadelede 5 kez gol sevinci yaşadı.

142 GOL ATTI

Daha önce defalarca A Milli Takım forması da giyen Serdar Dursun, Türkiye'de Eskişehir, Denizli, Karagümrük, Fenerbahçe, ve Alanyaspor'da görev yapmıştı. Kariyerinde 448 resmi maça çıkan tecrübeli hücum oyuncusu 142 gol, 55 asist kaydetti.