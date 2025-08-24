Altınordu’da vefa sezonunun iyi başlangıcına hakem engeli

Yaz boyunca kulübü bir başka yatırımcıya devretmek için büyük çaba sarf eden Başkan Seyit Mehmet Özkan, yaptığı girişimlerin sonuçsuz kalmasının ardından sezonun başlamasına sayılı günler kala kadroda yer alan yüksek maliyetli oyuncularla yolları ayırarak uzun senelerdir Altınordu formasını terleten gençlerle ve amatör ruhla yola devam kararı almıştı.

Erbaaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde sadece Uğur Çetinkaya haricinde toplam 10 Öz Kaynak Sistemi ile çıkan İzmir ekibi, 20 yaş ortalaması ile mücadele ettiği karşılaşmada ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni aldı.

33. dakikada Sercan Demirkıran'ın golü ile öne geçen Altınordu'nun genç oyuncuları, 81. dakikada yedikleri golle sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Konuk ekibin kazandığı penaltıda Arif Şimşir gole izin vermezken pozisyonun devamında konuk ekipkten Oktay Balcı, topu ağlarla buluşturdu. Fakat penaltı atışı sırasında Erbaaspor'dan 4 futbolcunun ceza sahası içine girdiği karşılaşmanın hakemi Muhammed Mehmetcan Söylemez ve yardımcıları tarafından kaçırıldı. Altınordulu futbolcular penaltı atışı sonrasında pozisyona uzun süre itiraz etse de sonuç değişmedi. Karşılaşmanın bitiminde Altınordu'nun sosyal medya hesaplarından penaltı atışı kullanırken konuk takımdan en az 4 oyuncunun ceza sahası içinde yer aldığı görüldü.

TARAFTARDAN GENÇ FUTBOLCULARA BÜYÜK DESTEK

Öte yandan karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Altınordu'nun genç oyuncularını tribündeki taraftarlar alkışlayarak onlara büyük destek oldu. Genç oyuncular, hakemin hatalı kararına rağmen alınan bir puan sorasında büyük üzüntü yaşadı. Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş de genç futbolcularını göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik etti. Oyuncularına bir gün izin veren Ateş, genç futbolcularından bu maçı unutup iyi dinlenmeleri istedi.

ALT YAPIDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Altınordu'nun altyapısındaki genç futbolcular, İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Sezon açılışlarını yapan Altınordu U15, U14 ve U13 Takımları, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçları da oynamaya devam ediyor.