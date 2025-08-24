Denizlispor’da 3 ayrılık yaşandı

BÖLGESEL Amatör Lig ekibi Denizlispor'da yaprak dökümü sürüyor. Geçen sezon takımın kalesini koruyan ve başarılı bir performans sergileyen Ali Eren Yalçın Karabük İdman Yurdu ile anlaşırken, defans oyuncusu Ramazan Karakurt ise Ağrıspor ile el sıkıştı. Horoz'da Mehmet Ali Ulaman da Ağrıspor'la antrenmanlarına çıkmaya devam ederken, kulübün iki hazırlık maçında forma giyse de henüz resmi sözleşme imzalamadı. Ağrıspor, Ramazan Karakurt; Karabük İdmanyurdu ise Ali Eren Yalçın için sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunarak transferleri duyurdu.