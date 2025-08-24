Manisa FK’dan ilginç Herelle paylaşımı

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonun ilk iki haftasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Manisa FK, transferini bile açıklamadığı Christophe Herelle'nin doğum gününü kutladı. 33 yaşındaki Fransız stoperi 6 Ağustos'ta kadrosuna katan Manisa ekibi, ilk iki maçta oynamayan oyuncunun lisansını hafta içinde çıkardı. Manisa FK'ya 8 Ağustos'ta 2 yıllık resmi imza atarak antrenmanlara çıkan Herelle'yle ilgili transfer açıklaması yapmayan siyahbeyazlı kulüp, önceki gün oyuncunun doğum gününü ise es geçmedi. Lisansı bile çıkan transferi açıklamayan Manisa ekibi, Herelle'nin doğum gününü antrenman öncesi pasta keserek kutladı.