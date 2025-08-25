Güreller’de Özcan Sert takviye istiyor

DENİZLİ'NİN 3. Lig'deki temsilcisi Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Afyon'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak Denizli'ye döndü ve futbolculara 2 gün izin verildi. Denizli temsilcisi aranın ardından lig ve kupa için yeniden çalışmalarına başlayacak. İkinci etap kamp boyunca üç hazırlık maçı oynayan İdman Yurdu'nda teknik ekip eksik noktaları belirledi ve transfer için yönetime raporunu sundu. Teknik Direktör Özcan Sert, "Afyon kampınızın 8 gün süren ikinci etabını tamamladık. İkinci etapta 3 hazırlık maçı yaptık. Bu maçların skoru bizim için önemli olmadı. Tüm oyuncularımıza her maç şans verdik. Önümüzde kupa ve uzun bir lig serüveni var. Kadro derinliğimizi artırmamız gerekiyor. Bunun için teknik ekibimizin raporuyla, belirlemiş olduğumuz mevkilere en doğru ve en hazır oyuncuları arayışımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.