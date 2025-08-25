Merkezefendi’de hedef Avrupa

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarında sona gelen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezonda Avrupa Kupaları bileti almak istiyor. Transfer çalışmalarının neredeyse tamamlandığını söyleyen Asbaşkan Veli Tefenlili, bu yıl hedeflerinin Avrupa kupalarında yer almak olduğunu söyledi. Yeni transferlerin sezona hazırlandığını ifade eden Tefenlili, "Kendilerinden çok umutluyuz. Teknik ekibimiz de zorlu geçecek yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon ligde iddialı bir konumda olmak istiyoruz, bu yüzden işi sıkı tutuyoruz" diye konuştu. Takıma yapılacak son takviyelerle ilgili çalışmaların aralıksız sürdüğünün altını çizen Tefenlili; "İyi oyuncular kadromuza katılacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızın desteğiyle bu sezon büyük başarılara imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.