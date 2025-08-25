Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 1. eleme turunun programı şöyle:

2 Eylül Salı:

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

3 Eylül Çarşamba:

14.00 Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor (Kars Müstakil Atletizm Pisti)

15.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor (Stat belli değil)

15.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)

15.00 Alanya 1221-Muğlaspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK (Aliağa Atatürk)

15.00 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Beykoz İshaklıspor (Bolluca)

15.00 Bartınspor-Anadolu Üniversitesi (Bartın Atatürk)

15.00 Bayburt Özel İdarespor-Giresunspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kepezspor (Bucak İlçe)

15.00 Çankırı Futbol SK-Ankara Demirspor (Çankırı Atatürk)

15.00 Dersimspor-Adanaspor (Tunceli Atatürk)

15.00 Diyarbekirspor-Bitlis 1916 (Stat belli değil)

15.00 Edirnespor-Somaspor (Edirne Şehir)

15.00 Etimesgut SK-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Güzide Gebze SK-Bulvarspor (Stat belli değil)

15.00 İnkılap Futbol SK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Stat belli değil)

15.00 Kahta 02 Spor-İskenderunspor (Kahta İlçe)

15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahanspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Kestel Çilek SK-Uşakspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Kırklarelispor-Galata SK (Kırklareli Atatürk)

15.00 Kurtalanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Kurtalan İlçe)

15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor (Stat belli değil)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Tokat Belediyespor (Erbaaa İlçe)

15.00 Muşspor-Şırnak Petrol SK (Muş Şehir)

15.00 Smart Holding AŞ Çayelispor-Şiran Yıldız SK (Çayeli İlçe)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Ezinespor (İnegöl İlçe)

15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor (Stat belli değil)

16.30 Sinopspor-Orduspor 1967 (Sinop Şehir)

19.00 Bornova 1877-Afyonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Ülkea Nazillispor (Stat belli değil)

19.00 Fethiyespor-Söke 1970 (Fethiye İlçe)

19.00 Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor (Yeni Karaman)

20.00 MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu (Eryaman)

4 Eylül Perşembe:

14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)

16.30 Isparta 32-Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK (Isparta Atatürk)

19.00 Erciyes 38-Türk Metal 1963 (RHG Enertürk Enerji)

21.00 Bursaspor-Söğütspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)