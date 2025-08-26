Sultanlar tam gaz

FIVB Dünya Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Bulgaristan'ı set vermeden mağlup etti: 3-0. İlk maçında da İspanya'yı set vermeden yenen Filenin Sultanları, bu sonuçla ikide iki yaptı ve Kanada'nın İspanya'yı yenmesi sonucu grubundan çıkmayı garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Müsabakaya iki takım da iyi başladı. Nefesleri kesen bir mücadeleye olan oyun son ana kadar çekişmeli geçti. Son anlarda hata yapmayan ay-yıldızlılar, seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette millilerin üstünlüğü vardı. Ay-yıldızlılar bir ara farkı yediye kadar yükseltti.

SON SETTE GERİDEN GELDİK

Filenin Sultanları bu seti 25-19 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete Bulgaristan oldukça etkili başladı. Stoyana'nın servisini kırmakta zorlanan milliler, 9-2 geriye düştü. Bu andan itibaren müthiş bir seri yakalayan ay-yıldızlılar, 10-10'u bulup öne geçmesini bildi. Setin devamında rakibine sadece 2 sayı şansı veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, seti 25-13 alarak müsabakayı 3-0 kazandı. Milliler, yarın saat 12.00'de grubun son maçında Kanada ile karşılaşacak. İki takım da gruptan çıkmayı garantilerken, bu maç sıralamayı belirleyecek.