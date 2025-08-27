Cicibaş güven tazeledi

KARŞIYAKA SPOR Kulübü'nün tekrarlanmak zorunda kalan olağan mali ile olağanüstü seçimli genel kurulu yeniden toplandı. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'ndeki kongrede seçime tek aday olarak giren Aygün Cicibaş yeniden başkanlığa seçildi. Kongrenin ardından imza yetkisi konusunda yine sıkıntı yaşanmaması için isimler tek tek kontrol edildi. Ayrıca İlker Ergüllü yönetimi de ibra edildi. Ergüllü, 100 milyon TL'ye yakın alacağını hibe ettiğini, vereceği sponsorluklarla birlikte desteğine devam edeceğini ifade etti. Cicibaş'ın yeni yönetiminde şu isimler yer aldı: Asil üyeler: Onur Güner, Ahmet Yimsek, Mehmet Doğan, Onur Keleş, Mehmet Dülge, Deniz Köse, Cem Zeren, Tolga Üner, Mustafa Giray, İlker Genç, Sefa Şahin, Ertuğ Kantaroğlu, Haldun Metinler, Alperen Arapoğlu.

Karşıyaka tesislerindeki reklam panolarının sayısı günden güne artıyor.

REKLAM DESTEĞİ ARTIYOR

YENİ sezon öncesi 3'üncü Lig'deki futbol takımına mali katkı sağlamak için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahasının çitlerine reklam alan Karşıyaka, camiadan destek buldu. Önceki yıllarda da tesislere Karşıyakalı yönetici ve işadamlarından reklam alan, bu sezon reklam alanlarını küçük panolar halinde pazarlayan Karşıyaka şimdiden alanları doldurmaya başladı. Yeşil-kırmızılılarda 25 bin TL bağış karşılığı firmalar ve taraftarlar kendi isimlerini tesislerdeki antrenman sahasının çitlerindeki reklam panolarına yazdırabiliyor.