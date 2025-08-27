  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı

Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı

Son dakika haberleri...A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, grubunu lider tamamladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan maçı milliler, 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı

3 MAÇI DA 3-0 KAZANDI

İlk iki maçta İspanya ve Bulgaristan'ı da aynı skorla mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA