Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan maçı milliler, 3-0 kazandı.

3 MAÇI DA 3-0 KAZANDI

İlk iki maçta İspanya ve Bulgaristan'ı da aynı skorla mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.