A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Demir Ege Tiknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Grubunu lider tamamlayan takım direkt Dünya Kupası bileti alırken ikinci sıradaki ekip ise Dünya Kupası vizesi için play-off oynayacak.

Ay-yıldızlılar, ilk olarak Gürcistan ile 4 Eylül 2025 Perşembe Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.