Başakşehir’in gücü yetmedi

BAŞAKŞEHİR, UEFA Konferans Ligi Play- Off Turu'nda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Universitatea Craiova'ya 3-1 yenildi ve toplamda 5-2'lik skorla Avrupa'ya veda etti. 7'de sol kanattan Operi'nin kullandığı köşe atışında Selke kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. 9'da sol kanattan Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda top ağlara gitti: 1-1. 19'da soldan ceza sahasına giren Bancu'nun şutunda kaleci Volkan topu çeldi. 27'de soldan Bancu'nun pasında kale önünde Baiaram meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. Maçın ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. 52'de Brnic'in ortasında Shomurodov'un kafa vuruşunda top auta gitti. 81'de Operi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Aynı dakikada Nsimba skoru 3-1'e getirdi. Başakşehir maçı 3-1 kaybetti.