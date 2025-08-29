Fenerbahçenin tadı kaçtı

ŞAMPİYONLAR Ligi playoff turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olan ve Devler Ligi hasretini 18 yıla çıkaran Fenerbahçe'de yüzler gülmüyor. Otoriteler, teknik direktör Jose Mourinho'yu hedefe koyarken kulüp aynı zamanda önemli bir gelirden olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Kanarya, grup aşamasına kalabilseydi 24,8 milyon Euro ayak bastı ücreti kazanacaktı. Playoff turunda elde edilen 4,29 milyon Euro gelirle birlikte toplam kazanç 29 milyon Euro seviyesine ulaşabilecekti. F.Bahçe'nin aynı zamanda uzun bir süredir peşinden koştuğu Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile elenmesi de maç sonrası en çok konuşulan konuların başında geldi.

Bu arada maçın 66. dakikasında Archie Brown'ın oyundan çıkarken yedek kulübesinde oturan Djiku'ya elini uzatmaması Djiku'nun da bu durumun ardından Brown'un arkasından bir şeyler fırlatması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok kez paylaşıldı. Takımda ayrıca Semedo ve Duran'ın sakatlanması da moralleri bozarken, iki oyuncunun bu hafta ligde oynanacak G.Birliği mücadelesinde oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM KEREM

FENERBAHÇE'YE attığı golle Benfica'nın Şampiyonlar Ligi biletini almasını sağlayan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de manşetlere taşındı. İşte öne çıkan başlıklar: Sportinforma: Kaderin cilvesi: Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi deviren ve Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan golü attı. TSF: Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Kerem Aktürkoğlu, onları Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Somosfanaticos: Basitçe söylemek gerekirse güçlü olan kazandı. A Bola: Kerem Aktürkoğlu, maçın belirleyicisi oldu ve Fenerbahçe'nin kendisini neden bu kadar çok istediğini bize hatırlattı. Desporto Ao Minuto: Türk lokumu Jose Mourinho'yu üzdü Bola Na Rede: Kerem Aktürkoğlu, başarısız transferin intikamını aldı ve Benfica'nın Fenerbahçe'ye attığı golü kaydetti.

MAURO ICARDİ FENERBAHÇE'Yİ KIZDIRDI

G.SARAY'IN Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, karşılaşmadaki tek golü kaydeden Benfica forması giyen eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan sevinç fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı.

TRANSFERDE YENİ HEDEF CEBALLOS

FENERBAHÇE, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Marsilya'nın teklifini geri çeviren yıldız futbolcu için sarılacivertlilerin adım attığı öne sürüldü. Sportif direktör Devin Özek'in bizzat görüşmelere başladığı öğrenilirken Real Madrid'de yeterli şansı bulamayan oyuncu, milli takımda yer alabilmek için sezonu aktif oynayabileceği bir kulüpte geçirmeyi hedefliyor.

KURALAR ÇEKİLİYOR

FENERBAHÇE'NİN Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün Monaco'da saat 14.00'te çekilecek kuralar ile belli olacak. Fenerbahçe'nin 2. torbadan gireceği kurada 1. torbada Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa gibi rakipler bulurken diğer torbalarda ise Lyon, Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Celta Vigo, Stuttgart gibi dikkat çeker ekipler de bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi finali, bu sene İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda oynanacak.