Samsunspor Konferans Ligi’nde

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden Karadeniz temsilcisi bu sonuçla yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. 7'de Mouandilmadji'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. 42'de Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde kaleci Okan ile karşı karşıya kalan loannidis'in plase vuruşunda top, yan ağlara takıldı. 70'te Zeki'nin kullandığı kornerde Dimata'nın kafa vuruşunda top arka direğin dibinden auta çıktı. Müsabaka 0-0 tamamlandı ve Samsunspor rotasını Konferans Ligi'ne çevirdi.