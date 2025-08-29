Voleybolun adresi ARKAS

Arkas Spor Kulübü, 2025- 2026 sezonuyla birlikte voleybolda "yetiştirici kulüp" kimliğini merkeze alarak Türk voleyboluna yeni bir soluk getiriyor. 2001 yılında başlayan voleybol yolculuğunda dört Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası, bir Süper Kupa ve bir Challenge Cup gibi unutulmaz başarılara imza atan kulüp, şimdi de genç yetenekleri keşfetmeye ve Türk Milli Takımlarına daha fazla oyuncu kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Arkas Voleybol A Takımı'nın yıllara dayanan başarıları ve güçlü takım kültürü, artık altyapıdaki sporculara aktarılırken kulüp bu kültürü genç nesillere taşıyıp sürdürülebilir bir başarı hikayesi oluşturmayı hedefliyor. Arkas Spor, Glenn Hoag liderliğinde altyapı sistemini yeniden yapılandırırken hayata geçirilen bu yeni sistem, genç sporculara yalnızca teknik beceriler değil, aynı zamanda karakter gelişimi de kazandırmayı amaçlıyor.

Hoag ve ekibi, sporcuların psikolojik destek, beslenme düzeni, uyku kalitesi ve sosyal aktiviteler gibi alanlarda da rehberlik aldığı bir müfredat oluşturuyor. Ayrıca, bu sistem sadece sporcu değil, geleceğin antrenörlerini de yetiştirmeye odaklanıyor. Örnekköy'de bulunan 3.000 metrekarelik Arkas Spor Tesisleri, modern altyapısıyla gençlerin gelişimine ev sahipliği yaparken tribünlü kapalı salonlar, fitness alanları ve analiz odalarıyla donatılmış tesis, aynı anda 700 öğrenciye eğitim verebilecek kapasitede. Arkas Spor Okulları, 7-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik yaz ve kış dönemlerinde voleybol eğitimlerini sürdürürken İzmir ve Çeşme'deki merkezlerdeki antrenmanlar, özel dersler, kamp programları, her öğrencinin yaşına ve seviyesine uygun planlarla destekleniyor. Bu programlar, gençlerin voleybol sevgisini güçlendirirken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına da katkı sağlıyor.