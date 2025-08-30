Beşiktaş teknik direktör için kararını verdi! Kartal ‘Yalçın’ dedi

Beşiktaş'ın İsviçre'nin Laussane takımına mağlup olup Avrupa sahnesine veda etmesiyle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmasının ardından beklenen hamle geldi ve siyah-beyazlılar Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı. Daha önce 2020 yılında göreve getirilen ve bir şampiyonluk, bir de kupa zaferi yaşatan Yalçın'ın 2 yıllığına göreve gelirken, Kara Kartal'ın hızlı davranarak 52 yaşındaki teknik adamı ezeli rakibi F.Bahçe'nin elinden kaptığı öne sürüldü. Kanarya'nın Jose Mourinho ile yolları ayırmadan önce Sergen Yalçın ismini de listesine yazdığı gelen haberler arasında. BU arada yeni teknik heyet de şekillenmeye başladı. Yalçın'ın yardımcılıklarını Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü yapacak. Atletik performans alanında ise Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz olacak. Ayrıca Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Atiba Hutchinson'ın da ekibe katılacağı yine takımın eski futbolcularından Olcay Şahan'ın da görev alabileceği gündeme geldi. Ocak 2020 - Aralık 2021 tarih aralığında Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 resmi maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlılar 1.84 puan ortalaması yakaladı.

6 YILDA 11 HOCA

Beşiktaş'ta 2019'dan bu yana tam 11 teknik direktör takımın başına geçti. Siyah-beyazlı ekipte bu süreçte Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer çalıştı. Görevinde en uzun süre kalan teknik direktör ise Sergen Yalçın oldu. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Sergen Yalçın, 680 gün takımın başında kaldı.