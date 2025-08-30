Galatasaray 4’te 4 peşinde

Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep FK ve Mısırlı.com. tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u ise 4-0'lık skorla yenen G.Saray, bugün evinde Çaykur Rizespor'u da yenip yoluna emin adımlarla devam etmeyi planlıyor. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta. Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4000. golünü bulacak. Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarıkırmızılılar, ligde çıktığı son 19 iç saha maçında 49 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.