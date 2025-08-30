Kerem F.Bahçe’de

Fenerbahçe Kulübü dün bir yandan teknik trafik yaşarken diğer yandan uzun bir süredir gündeminde olan ve sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'nden eden Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Benfica'nın başından beri talep ettiği 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro bonusları Portekiz ekibine ödemeyi kabul etti. Milli futbolcu Benfica'nın dün sabahki antrenmanından önce takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarına veda etti ve antrenmana katılmadı. Transfer sürecinde Başkan Ali Koç, Lizbon'a giderek Benfica yönetimiyle masaya oturdu. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma kesinleşti ve transferin önündeki engeller kaldırıldı. Benfica kulübünün açıklamayı duyururken "Öncelik hakkına sahip olan Galatasaray bu şartlardan haberdar edilmiştir." ifadesi dikkat çekti. Milli futbolcunun kısa sürede sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği kaydedildi. Bu arada Kerem Aktürkoğlu, Instagram'da Galatasaray'ı takipten çıkardı ve Galatasaray'la ilgili olan fotoğraflarını sildi.