Şahika’dan Zafer dalışı

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Antalya Kaş'taki batık tankına Türk bayrağıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Zafer Anı Dalışı" yaptı. Ercümen, Türkiye Serbest Dalış Milli Kampı kapsamında Dünya Şampiyonası için antrenmanlarını Kaş'ta sürdürdü. Ercümen, burada 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Zafer Anı Dalışı" gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan ABD yapımı TSK emeklisi 1960 model batık tanka dalış yapan milli sporcu, tankın üstünde Türk bayrağını dalgalandırdı. Dünya Serbest Dalış Şampiyonası 5-18 Eylül tarihlerinde Yunanistan/Mytikas'da yapılacak.