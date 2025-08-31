Aslan yine kükredi

Süper Lig'de Galatasaray, evinde Rizespor'u yenerek 4'te 4 yaptı: 3-1. 15. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan geliştirdiği atakta Abdülkerim'in sol çizgiden içeri çevirdiği top kaleye yöneldi. Uzak direğe çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı. 18'de Taha'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten döndü. 20'de sağ köşe gönderinden Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in altıpası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'in sağından ağlarla buluştu: 1-0. 34'te Olawoyin'in pasında Ali Sowe'un ayak içiyle servis ettiği topu Kazim Laçi, ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

SON SÖZ ICARDİ'NİN

65'te Abdülkerim'in sol taraftan ortasında Osimhen'in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 73'te Torreira'dan topu kapan Buljubasic'in vuruşunda kaleci Günay topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Varesanovic'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 90+2'de Hojer'in kaptırdığı topa sahip olan Sallai'nin pasında Mauro Icardi, skoru belirledi: 3-1.

SANCHEZ TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü Davinson Sanchez attı. Çaykur Rizespor karşısında 20. dakikada fileleri havalandıran Kolombiyalı stoper, Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine geçti. Sarı-kırmızılılarda dönüm noktalarının gollerini atan isimler ise şu şekilde: 1. gol: Metin Oktay, 1000: Turgay İnan, 2000: Hakan Ünsal, 3000: Rajnoch (kendi kalesine), 4000: Davinson Sanchez.

KEREM ÖFKESİ

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Kerem için prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'dan geçen sezon başında ayrılan ve yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe'ye gelme ihtimali bulunan Kerem aleyhine tezahüratta bulundu.

ÖZBEK'E TEPKİ

Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili Dursun Özbek ve yönetime tepki gösterdi. Benfica, Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer koşulları hakkında Galatasaray'a bilgilendirme yaptı. Galatasaray'ın Kerem'i transfer etmede öncelik hakkı olduğu için Benfica'ya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyordu. Sarı-kırmızılar, 5 gün beklemesi halinde Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı. Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye sorun çıkarmayacaklarını belirten bir açıklama yaptı. Bu gelişme sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti. Kısa süre içerisinde "Dursun Özbek istifa" hashtagi gündeme girdi ve en çok paylaşım yapılan konulardan oldu.

İŞTE DEVLER LİGİ HARİTASI

.18 Eylül Perşembe (22.00): E.Frankfurt-Galatasaray

.30 Eylül Salı (22.00): Galatasaray-Liverpool

.22 Ekim Çarşamba (19.45): Galatasaray-Bodo Glimt

.5 Kasım Çarşamba TSİ (23.00): Ajax-Galatasaray

.25 Kasım Salı (20.45): Galatasaray- U.Saint-Gilloise

.9 Aralık Salı (23.00): Monaco- Galatasaray

.21 Ocak 2026 (20.45): Galatasaray- Atletico Madrid

.28 Ocak 2026 (23.00): Manchester City-Galatasaray