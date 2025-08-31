Buca kahroldu

FOTOĞRAFLAR: LEVENT ARIÖZ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 2.haftasında, bu sezonki ilk iç saha maçına çıkan Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu.10. dakikada Safa'nın pasında Berk İsmail'in şutu üstten auta gitti. 19'da Onur'un sol çaprazdan orta şut karışım vuruşu Doğan Çamlı'ya çarpıp direkten döndü ve oyun alanına çıktı. 45'te Safa'nın soldan ortasında arka direkte Berk İsmail vurdu, top yakın direğin dibinden auta gitti. 45+5'te soldan yapılan ortada Orhan'ın cezası içinde kafa vuruşu direkten döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.

GOLLERİ İKİNCİ YARI GELDİ

54'te Buğra'nın yerden pasında Berke'nin ceza sahası icinden gelişine şutu defansa çarpıp kornere çıktı ve Buca ilk net pozisyonundan yararlanamadı. 66'da Onur'un soldan ortasında ceza sahası içinde Yılmaz indirdi, Berk İsmail düzgün bir şutla topu ağlarla buluşturdu:0-1. 90+1'de Şanlıurfaspor atağında Çımar'ın ortasında Sinan Kurumuş ceza sahası içinde yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2. Maçı Bucaspor 1928, 2-0 kaybetti.

BUCASPOR 1928 ŞERİF'LE UZATTI

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, defans oyuncusu Şerif Doğan'ı takımda tuttu. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı alan İzmir ekibi, 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Şerif Doğan ile 1 sene daha. Mücadelesi, çalışkanlığı ve sarı-lacivert renklere olan bağlılığıyla ön plana çıkan Şerif, yeni sezonda da formamız için sahada olacak. Oyuncumuza başarılarla dolu bir sezon diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. Şerif Doğan geçen sezon 19 lig maçında sarı-lacivertli formayı giydi.

EVRENSEL HEPER GENÇLERE YÖNELDİ

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Evrensel Heper, sezonun ilk iç saha maçında altyapı çıkışlı 9 oyuncuya ilk 11'de şans verdi. Sadece Osman Işıklı ve Yılmaz Özeren özkaynak dışından oyuncular olarak as takımda şans buldu. Dün sözleşme uzatılan deneyimli sağ bek Şerif Doğan da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Teknik Direktör Heper, geçen hafta Karaman FK ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın 11'inde tek değişiklik yaptı. Murat Komili'nin yerine Mecit Deniz forma şansı buldu.