Fener moral arıyor

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Gençlerbirliği karşısında moral arayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen sarı-lacivertliler, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti. Fenerbahçe, Başkent ekibi karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor. Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun da müsabakada oynaması beklenmiyor. Öte yandan Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.