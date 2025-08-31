Milliler yarın toplanıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Millî Takımımız bugün 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da saat 18.00'de gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, 3 Eylül Çarşamba günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 16.00'da Gürcistan maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Tiflis'e gidecek.