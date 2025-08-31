Trabzon Samsun’u ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Karadeniz derbisinde bugün sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı, üçüncü hafta da evinde Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 54 maçta bordo-mavililer 32 galibiyet elde ederken Samsunspor ise 11 galibiyet aldı. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 100 gole, kırmızı-beyazlılar 46 golle karşılık verdi.