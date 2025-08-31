Yalçın’ın ilk isteği Cerny

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin Lausanne takımına elendikten sonra teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmış ve Sergen Yalçın ile anlaşma sağlamıştı. Yalçın'ın takımın başına gelişinin ardından, siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına da hız verdi. Kara Kartal'ın yeni çalıştırıcı Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Rangers'la oynadığı maçın ardından Cerny'nin performansını beğenmiş ve "Hayran kaldım" şeklinde yorum yapmıştı. Yalçın'ın, yönetime Cerny'yi kadroda görmek istediğini ifade ettiği ve yönetimin de Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki oyuncu ile iletişime geçtiği belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANDIĞI BELİRTİLDİ

Beşiktaş'ın, Cerny'nin kiralık transferi konusunda kulübü Wolsfburg ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Transferin birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor. Cerny'nin Beşiktaş'a gelmesinin ardından, siyah-beyazlı ekipte kanat bölgesine önemli bir takviye yapılmış olacak. Kariyerine Çekya'nın Pribram kulübünün altyapısında başlayan Cerny, ardından Hollanda'nın Ajax, Utrecht ve Twente, Almanya'nın Wolfsburg ve İskoç ekibi Rangers'ta forma giydi.

RESMEN AÇIKLANDI

Siyah-beyazlı kulüpte futbol A takımı teknik direktörü belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sergen, önceki döneminde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.