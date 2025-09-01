  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu yarın başlayacak

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, yarın oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda yarınki maç programı şöyle:

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

