İzmirli şampiyona, ilk tebrik Mc Gregor’dan

DÜNYANIN en prestijli çıplak el boks organizasyonu olan Bare Knuckle Fighting Championship'te ringe çıkan Dünya şampiyonu Türk sporcu Emircan Gülşen, 30 Ağustos'ta Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda büyük bir başarıya daha imza atarak İzmir'in gururu oldu. İzmirli milli sporcu Gülşen, karşılaştığı Slovakyalı rakibi Denis Gondzala'yı ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup ederek ünvanını korudu. Mücadele boyunca rakibine üstünlük kuran Gülşen, aldığı galibiyetle hem Türk bayrağını dalgalandırdı hem de kariyerine yeni bir zafer ekledi. Karşılaşmayı salondan takip eden eski UFC şampiyonu Conor McGregor, Emircan Gülşen'in zaferi sonrası ring kenarında ilk tebrik eden isim oldu. McGregor'ın desteği salonda büyük yankı uyandırdı.