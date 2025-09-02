Kupa mesaisi başlıyor

İKI İzmir ekibi bugün Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur maçlarına çıkacak. Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalıp evinde Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden Bucaspor 1928 bugün derbide İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Cemil Şeboy Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk maçında pazar günü Uşakspor'a konuk olacak Altay, bu müsabaka öncesinde kupada Bursa Yıldırımspor deplasmanında sahaya çıkacak. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak müsabakada Halim Kolancı düdük çalacak. Siyah-beyazlı ekip kupada turu geçerek lig öncesi moral bulmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde tedavisi süren Ceyhun Gülselam forma giyemeyecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak. Maçların normal süresi berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazanan takım seri penaltı atışları sonrasında belirlenecek.

ÇEŞME BLD VE ALAÇATI AYNI GRUPTA

İZMIR Süper Amatör Lig 2025-26 sezonu grupları belli oldu. Bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor ile Alaçatıspor, E Grubu'nda yer aldı.

İzmir Gençlik Merkezleri Spor Kulübü (İZGEM) ile Gümüldürspor lige katılmazken, Gaziemir Onur Spor ve K. Çiğli Yenimahalle, 7405 Sayılı Kanun gereğince Bakanlık kararıyla ligden çıkarıldı. E Grubu'nda Çeşme Bld ve Alaçatıspor'un yanı sıra Balçova Bld Termal, Güzelbahçe Bld, Güzelbahçe FK, Yelkispor, Seferihisarspor, Özderespor ve Mesev Gençlik yer aldı.