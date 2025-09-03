Jilet gibi anlaşma

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, ilginç bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Ekonomik ve yönetimsel birçok sorunla mücadele eden, bir yandan yeni sezon transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Aydın temsilcisi, bu kez de yaptığı anlaşmayla adından söz ettirdi. Siyah-beyazlı yönetim, takımda forma giyen futbolcuların maç tıraşlarının ücretsiz yapılması için ilçedeki bir erkek berberi ile el sıkıştıklarını açıkladı.

VERİLEN DESTEK ÇOK KIYMETLİ

Aydın temsilcisinden yapılan açıklamada, "Yapılan protokol kapsamında futbolcularımızın maç tıraşı konusunda destek sağlanacaktır. Nazillispor ailesi olarak kulübümüze göstermiş oldukları bu anlamlı destekten dolayı kendilerine teşekkür eder; ilçemizin küçük esnafının kulübümüze verdiği katkının çok kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Birlikte daha güçlü, Nazillispor için el ele" ifadelerine yer verildi.

NAZ-NAZ ABDULLAH'I KADROSUNA KATTI

PROFESYONEL futbolcu transferinde yasak bulunması nedeniyle amatör statüde oynayan futbolcuları kadrosuna dahil eden Nazillispor, son takviyesini genç kanat oyuncusu Abdullah Şengüler'i alarak yaptı. Elazığ ekibinde geçen sezon profesyonel lisansla ligde ve kupada 1'er maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, Nazillispor'a transfer olmak için amatöre dönüş yaptı.