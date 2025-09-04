Denizli İY havalı, Nazillispor yaralı

ZİRAAT Türkiye Kupası 1. Turu'nda 3. Lig'in yeni ekiplerinden olan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, sahasındaki Ege derbisinde aynı ligde mücadele edeceği zor günler geçiren Nazillispor'u mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırırken, konuk ekip ise ilk turda kupaya veda eden taraf oldu: 2-0. Müsabakaya hızlı başlayan kırmızı- siyahlılar, henüz 3. dakikada Arda Furkan Cirit'in attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından Denizli ekibinin baskısı devam ederken, ilk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıya da Denizli İY iyi başladı. Gürellerspor aradığı golü 65'te buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Murat Torun attığı golle skoru ilan etti: 2-0.