Dünya Boks Şampiyonası başlıyor

DÜNYA Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da tanınan 2025 Dünya Boks Şampiyonası, bugün İngiltere'de başlayacak. Liverpool kentindeki M&S Bank Arena'da yapılacak organizasyona 65'in üzerinde ülkeden 550'den fazla boksör katılacak. Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler ise şunlar:

TARİHTE İLK KEZ OLACAK Kadınlar: Ayşe Çağırır (48 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Yıldız Kahraman (57 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (65 kilo), Sema Çalışkan (70 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo), Elif Güneri (80 kilo), Şeyma Düztaş (+80 kilo).

Erkekler: Samet Gümüş (50 kilo), Tolga Kaya (55 kilo), Mehmethan Çınar (60 kilo), Ahmet Pekel (65 kilo), Necat Ekinci (70 kilo), Sultan Osmanlı (75 kilo), Kaan Aykutsun (80 kilo), Samet Ersoy (85 kilo), Emrah Yaşar (90 kilo), Mücahit İlyas (+90 kilo). Liverpool'daki turnuva, boks tarihinde ilk kez kadın ve erkek sporcuların aynı dünya şampiyonasında ringe çıkacağı organizasyon olma özelliğini taşıyor.